Лукашенко планирует скоро посетить Алжир

Белорусский лидер также поздравил алжирского президента Абдельмаджида Теббуна с Днем революции

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вскоре планирует отправиться с визитом в Алжир, передает агентство БелТА.

Белорусский лидер поздравил алжирского президента Абдельмаджида Теббуна и народ этой страны с национальным праздником - Днем революции. Лукашенко отметил, что по приглашению Теббуна планирует в скором времени посетить республику. "Убежден, наш двусторонний диалог придаст дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству", - подчеркнул белорусский президент. По словам Лукашенко, День революции стал поворотной вехой в истории Алжира, с которой начался героический путь нации к независимости и праву самостоятельно определять свою судьбу.

Он констатировал, что эпоха односторонней гегемонии и диктата уходит в прошлое, уступая место многополярному и более справедливому миру. В таких условиях очень важно укреплять координацию между странами, которые разделяют приверженность к настоящему партнерству, основанному на уважении, равенстве и невмешательстве во внутренние дела, обратил внимание президент Белоруссии.

Обе страны уже сегодня демонстрируют пример такого взаимодействия на международных площадках в поддержке принципов суверенитета и отказа от политики санкционного давления, добавил Лукашенко.