Вице-премьер Госсовета КНР: Китай и РФ наращивают сотрудничество в новых областях

Дин Сюэсян отметил, что сфера китайско-российского торгово-экономического взаимодействия продолжает не только расширяться, но и углубляться

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китай и Россия уверенно наращивают двустороннее сотрудничество по таким новым направлениям, как аэрокосмическая промышленность и искусственный интеллект. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

"Предприятия двух стран взаимодействуют друг с другом на рыночных и коммерческих принципах, мы продвигаем локализацию своей продукции в России в таких областях, как автомобилестроение, производство компьютеров и оборудования, - подчеркнул он на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. - Это стало примером нашего успешного двустороннего сотрудничества. Одновременно с этим стабильно наращивается взаимодействие и в новых областях, таких как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект, цифровая экономика, экологически чистая добыча полезных ископаемых и здравоохранение".

Как уточнил Дин Сюэсян, сфера китайско-российского торгово-экономического взаимодействия продолжает не только расширяться, но и углубляться.