Лидеры экономик АТЭС не упомянули украинский конфликт в декларации

Посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев ранее сообщил, что документ отвечает интересам России и не содержит геополитики

КЁНДЖУ, /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Украинский конфликт не упомянут в Кёнджуской декларации лидеров экономик стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), убедился корреспондент ТАСС.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщил, что документ отвечает интересам России и не содержит геополитики.

Декларация лидеров принимается на основе консенсуса. Форум носит преимущественно экономический характер и объединяет страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Секретариат форума, подчеркивая экономический характер события, рекомендует использовать термин "экономики" вместо "государства". В то же время Бердыев ранее отмечал, что представители Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии на предшествующих мероприятиях пытались поднимать геополитическую тематику.