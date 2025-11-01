Politico: для СМИ ужесточили доступ к представителям Белого дома

Теперь журналистам для полного доступа к "западному крылу" нужно будет заранее согласовывать встречи с сотрудниками пресс-группы

Редакция сайта ТАСС

© Kent Nishimura/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ввела дополнительные ограничения для представителей СМИ, их лишат свободного доступа к помещениям, где работает пресс-служба Белого дома. Об этом пишет издание Politico.

Раньше сотрудники аккредитованных СМИ имели беспрепятственный доступ к так называемому западному крылу Белого дома, где работают сотрудники пресс-службы. Журналисты могли с согласия сотрудников свободно встречаться с ними в их кабинетах и обсуждать с ними интересующие их вопросы. В пятницу Белый дом распространил циркуляр, подписанный пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт и директором по коммуникациям Белого дома, помощником президента США Стивеном Чуном. В нем изложены новые правила, которые вступили в силу немедленно.

Теперь журналисты будут работать лишь в одном специально отведенном помещении, а для полного доступа к "западному крылу" им нужно будет заранее согласовывать встречи с сотрудниками пресс-группы. Основанием для нововведения названы "недавние структурные изменения" в работе администрации, которые подразумевают, что в ведение пресс-службы Белого дома теперь входят некоторые вопросы, связанные с деятельностью Совета национальной безопасности. "Работая по этому направлению (делам Совета национальной безопасности - прим. ТАСС), сотрудники пресс-службы Белого дома регулярно имеют дело с засекреченными документами", - цитирует издание циркуляр.

Журналисты Politico считают, что новые правила являются продолжением усилий Белого дома по ограничению доступа СМИ к работе администрации. Ранее Белый дом не давал доступа некоторым изданиям к закрытым брифингам, в Пентагоне ввели новые правила для аккредитованных СМИ, которые не приняли большинство из них и прекратили использовать отведенные для них офисные помещения на территории ведомства. Politico также напоминает, что Трамп ранее озвучивал идею полностью лишить журналистов возможности работать на территории Белого дома.

Новые правила раскритиковала глава Ассоциации корреспондентов Белого дома Вийджа Джэнг. По ее мнению, это решение Белого дома ограничит возможность для журналистов задавать вопросы чиновникам администрации и гарантировать тем самым прозрачность и подотчетность правительства. Консервативные СМИ при этом напоминают, что аналогичную меру в 1993 году ввела администрация Билла Клинтона. Но тогда доступ журналистов к "западному крылу" был быстро восстановлен после волны критики.