Грузия больше не намерена участвовать в заседаниях "Евронеста"

Спикер парламента республики Шалва Папуашвили отметил, что причиной стало несправедливое отношение к Тбилиси

ТБИЛИСИ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии приняли решение больше не участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи "Евронест" из-за несправедливого отношения к республике. Об этом написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в X.

Как отметил Папуашвили, такое решение было принято потому, что на очередном заседании "Евронеста" в Ереване были приняты несколько резолюций, в которых говорится о необходимости проведения новых парламентских выборов в Грузии, а также упоминаются в качестве "политических заключенных" люди, осужденные за беспорядки на митингах в Тбилиси. А действующая власть Грузии называется "самопровозглашенной".

"Уже ясно, что Европарламент превратил платформу "Евронеста" в оружие для шантажа соседних стран, навязывания силой своей узкой политической повестки дня. Категорически неприемлемо, когда "Евронест" пренебрегает волей грузинского народа и таким образом, выходя за рамки своего мандата, по своему желанию аннулирует выборы и демократические институты страны-члена. Соответственно, с учетом враждебного и узкого политического подхода со стороны этих сил Европарламента, постоянная парламентская делегация парламента Грузии больше не будет принимать участие в сессиях "Евронеста", - написал Папуашвили.

Грузия всегда вносила конструктивный, плодотворный и важный вклад в инициативу "Восточного партнерства". В случае возникновения условий для конструктивного диалога со стороны Европарламента, парламентская делегация Грузии будет готова вернуться к работе укзанной платформы, подытожил глава парламента Грузии.

Глава парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Леван Махашвили ранее заявил, что грузинская делегация не примет участие в 12-м заседании Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване из-за поддержки членами Европарламента оппозиции и беспорядков в стране. Сессия Парламентской ассамблеи "Евронеста" прошла в Ереване 28-30 октября.