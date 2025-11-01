Отец Илона Маска обвинил производителей оружия США в срыве саммита в Будапеште

Эррол Маск отметил, что с нетерпением ждал встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште сорвали американские производители оружия, убежден отец Илона Маска Эррол Маск.

Комментируя в интервью ТАСС последние санкции США в отношении России, он сказал: "Я думаю, это очень плохо. Я действительно с нетерпением ждал этой встречи в Будапеште с участием Путина и Трампа. Не думаю, что ее отменили по какой-то другой причине, кроме колоссального давления со стороны американских оружейных производителей - военного комплекса".

Американский военно-промышленный комплекс, по словам Эррола Маска, хочет, "чтобы было место, где их оружие можно было бы утилизировать в войне, ведь значительная часть доходов США зависит именно от оружия". "И это очень плохо. Поэтому нам нужно, чтобы военно-промышленный комплекс переключился на действительно важные вещи - такие как гравитация, путешествия во времени и в пространстве, другие направления, на которых можно зарабатывать, вместо того чтобы производить оружие", - заключил он.

