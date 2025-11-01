Статья

"Никаких попыток". Маск заявил о запрете Байдена вызволять астронавтов в 2024 году

Американский предприниматель рассказал, что Белый дом счел плохим политическим шагом какие-либо операции по вызволению своих граждан с МКС, которые застряли там из-за поломки корабля Starliner. Подробнее — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Илон Маск © AP Photo/ Alex Brandon

Илон Маск славится неординарным поведением и резонансными высказываниями. Предприниматель не стесняется вступать в пылкие дебаты с главами государств, министрами и политиками. В режиме диванного воина он успел разругаться с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, госсекретарем США Марко Рубио, премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На этот раз досталось администрации экс-президента США Джо Байдена. В подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана Маск заявил, что чиновники из окружения 46-го главы Белого дома запретили ему спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения президентских выборов 2024 года.

Изначально планировалось, что астронавты пробудут на орбите восемь дней (до 14 июня). Позднее из-за неисправности корабля Starliner сроки возвращения были сдвинуты на 18 июня, потом на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге Барри Уилмор и Сунита Уильямс провели в полете 286 дней и вернулись лишь весной 2025 года.

Политика вместо здравого смысла

"Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов", — заявил Маск. Роган предположил, что администрация Байдена могла запретить Маску провести операцию спасения из-за того, что это было бы плохим политическим шагом. Глава SpaceX пояснил: "Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов".

Маск отметил, что он не был удивлен таким решением, поскольку был не на лучшем счету у администрации Байдена из-за своей помощи в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Ранее глава SpaceX уже заявлял, что астронавты застряли в космосе по политическим причинам. Он указывал, что предлагал доставить на Землю Уилмора и Уильямс, но ему не позволили спасти соотечественников, чтобы не выставлять в хорошем свете тех, кто поддерживает Трампа.

В НАСА все отрицали

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отрицали любые заявления о политическом вмешательстве в дело возвращения астронавтов. "Могу вам однозначно сказать, исходя из личной точки зрения, что политика не играла никакой роли в этом решении. Она абсолютно ни при чем", — указывал тогдашний директор NASA Билл Нельсон 24 августа.

Сами астронавты в интервью CNN отмечали, что их дела на МКС "идут неплохо". "Знаете, у нас есть еда, у нас есть одежда, у нас здесь, наверху, замечательные члены экипажа. Мы не чувствуем себя брошенными. Мы не чувствуем себя застрявшими. Мы не чувствуем себя в затруднительном положении", — говорили они.

Миссия Starliner

5 июня 2024 года с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) стартовала ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Starliner разработки Boeing. Впервые новый корабль стартовал с экипажем на борту. 6 июня Starliner пристыковался к МКС со второй попытки из-за возникших проблем с двигателями реактивной системы управления (отказали 5 из 28 малых маневровых двигателей, также произошла утечка гелия).

В ходе миссии Crew Flight Test (CFT) корабль доставил на станцию командира экипажа Барри Уилмора и пилота Суниту Уильямс. Для обоих полет стал третьим в карьере. Основная задача CFT заключалась в проверке способности Starliner доставлять экипажи на МКС и возвращать их на Землю. Уилмору и Уильямс предстояло провести различные тесты систем корабля.

В целях безопасности Starliner был возвращен с орбиты 7 сентября в беспилотном режиме. Уилмор и Уильямс пробыли на МКС до 18 марта 2025 года.

Александр Темнов