NYT: Белый дом утаил данные о некоторых спонсорах нового бального зала

По данным газеты, выделяя средства на строительство зала, руководители компаний хотят добиться расположения президента США Дональда Трампа и заручиться поддержкой его администрации, что вызывает опасения у экспертов по служебной этике

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Белый дом скрыл информацию о некоторых спонсорах строительства нового бального зала, сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание выяснило, что, несмотря на заверения в прозрачности, американская администрация не указала некоторых доноров в обнародованном ранее списке из более чем 30 юридических и физических лиц. В этом перечне фигурируют такие крупные компании, как Amazon, Apple, Google, Lockheed Martin, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft, Palantir Technologies, но не упоминаются инвестиционная фирма Blackrock, несколько страховых компаний, миллиардер Джефф Ясс и производитель микрочипов Nvidia, который рассчитывает извлечь выгоду из торгового соглашения США и КНР. Белый дом объяснил, что, если кто-то предпочел не раскрывать свое имя, конфиденциальность его пожертвования будет соблюдена.

Выделяя средства на строительство бального зала, руководители компаний хотят добиться расположения американского лидера Дональда Трампа и заручиться поддержкой его администрации, что вызывает серьезные опасения у экспертов по служебной этике, отмечает The New York Times.

Новый бальный зал будет расположен возле построенного в 1902 году восточного крыла Белого дома. Сооружение сможет вместить до 650 человек. Самое большое помещение в Белом доме - Восточный зал - рассчитан на 200 мест. Как сообщалось ранее, строительство должно быть завершено до окончания президентского срока Трампа.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.