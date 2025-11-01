Азаров: реформу образования на Украине проводят по лекалам фашистов

Бывший премьер страны подчеркнул, что нынешнему руководству выгодно, чтобы люди не умели отличать правду от лжи

Редакция сайта ТАСС

Николай Азаров © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Украины проводят реформу образования по инструкциям гитлеровских оккупантов, ставивших задачу свести к минимуму знания и грамотность славянского населения. Об этом заявил экс-премьер страны (2010-2014) Николай Азаров.

Он обратил внимание на результаты всеукраинской олимпиады по математике в Киеве, где "93% участников с треском провалились".

"А ведь было время, когда Украинская ССР была самой образованной республикой, - написал Азаров в своем Telegram-канале. - Киевский режим ведет Украину по инструкции нацистов, в которой было написано, что славяне должны уметь лишь считать до 100 и обладать минимальными навыками чтения, чтобы читать их распоряжения".

Бывший глава кабмина Украины особо подчеркнул, что нынешнему руководству страны выгодно, чтобы люди не умели отличать правду от лжи, "от информационной жвачки, которую ему навязывают СМИ".