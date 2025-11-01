Berliner Zeitung: скандал с арестом Кудрицкого ослабил международные позиции Киева

Как отметило издание, это произошло в "самый неподходящий момент", когда миллионы украинцев готовятся переживать холодную зиму, а правительство просит Брюссель о поддержке своей энергетической системы

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Политический скандал на Украине, связанный с арестом экс-главы компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, поставил Киев в слабое положение. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Как отметило издание, арест Кудрицкого 28 октября произошел в "самый неподходящий момент", когда миллионы украинцев готовятся переживать холодную зиму, а правительство просит Брюссель о поддержке своей энергетической системы. На фоне сложившейся ситуации арест авторитетного украинского эксперта в области энергетики, как подчеркнула газета, является "серьезным проколом".

28 октября сотрудники Государственного бюро расследований Украины задержали экс-главу "Укрэнерго" во Львовской области. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что экс-глава "Укрэнерго" и его подельник, бизнесмен Игорь Гринкевич, уже находящийся в СИЗО, могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году путем завышения объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Кудрицкий ранее заявлял, что объявленная версия о хищении средств никак не соотносится с его деятельностью.

Об увольнении Кудрицкого с поста главы "Укрэнерго", который он занимал с 2020 года, стало известно 2 сентября 2024 года. После этого подали в отставку два иностранных члена совета директоров "Укрэнерго" Педер Андреасон и Даниель Доббени, которые заявили о нарушении принципов корпоративного управления в компании и принятии решения об увольнении руководителя "без доказательств ненадлежащего управления". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что реальной причиной отставки Кудрицкого могло стать желание отдельных лиц в офисе Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках все финансовые потоки. В конце сентября 2024 года Кудрицкий, по данным издания "Инсайдер", покинул Украину. Издание полагает, что его отъезд был связан с открытым тогда Национальным антикоррупционным бюро Украины делом о краже из компании 1,4 млрд гривен (около $33,6 млн).