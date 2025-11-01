США ожидают, что Сирия объявит о вступлении в коалицию по борьбе с ИГ

Как пишет агентство Reuters, американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак также сообщил журналистам, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Вашингтон

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация ожидает, что власти Сирии объявят о вступлении этой страны в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак, выступая на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне.

По его словам, сирийские власти "собираются подписать" соответствующий документ. Как добавил Баррак, глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани "может завтра (в воскресенье - прим. ТАСС) заявить об этом". "Это огромный шаг", - подчеркнул спецпредставитель.

Как сообщило агентство Reuters, Баррак на полях форума также сообщил журналистам, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, как ожидается, посетит Вашингтон. По словам Баррака, аш-Шараа во время этой поездки может объявить о вступлении Сирии в упомянутую коалицию.

15 октября аш-Шараа совершил рабочий визит в Россию, в ходе которого состоялась его первая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах политик проинформировал о желании Дамаска "перезапустить" отношения с Москвой.

14 мая президент США Дональд Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Хозяин Белого дома объявил, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились против Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних рестрикций в отношении Сирии.

Международная коалиция против ИГ была сформирована по инициативе США в 2014 году.