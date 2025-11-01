Трамп 10 ноября примет в Белом доме аш-Шараа

Президент Сирии на переходный период подпишет документы о вступлении страны в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп 10 ноября примет в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Об этом заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак журналистам портала Axios.

Как следует из публикации, аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Портал подчеркивает, что это будет первый визит сирийского президента в Белый дом.

Баррак уточнил, что после встречи аш-Шараа и Трампа, как ожидается, состоится очередной раунд переговоров между Сирией и Израилем.

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Глава Белого дома объявил, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились против Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних рестрикций в отношении Сирии.

15 октября аш-Шараа совершил рабочий визит в Россию, в ходе которого состоялась его первая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах политик проинформировал о желании Дамаска "перезапустить" отношения с Москвой.