NYT: Вэнса раскритиковали за желание обратить жену в христианство

Как пишет газета The New York Times, высказывание вице-президента США вызвало негативную реакцию в соцсетях у американцев индийского происхождения, которые посчитали, что он не уважает веру своей жены-индуистки

Уша Вэнс и вице-президент США Джей Ди Вэнс © Nathan Howard - Pool/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс столкнулся с критикой после заявления о том, что он надеется на обращение своей жены-индуистки Уши в христианство. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

"Надеюсь ли я, что в конце концов она [Уша Вэнс] каким-то образом проникнется тем же, чем проникся я в церкви? <...> Да, я искренне этого хочу, потому что верю в христианское Евангелие и надеюсь, что в итоге моя жена воспримет его так же", - приводит газета слова Вэнса, сказанные в среду в Университете Миссисипи на мероприятии, организованном некоммерческой организацией Turning Point USA, основанной погибшим в сентябре американским консервативным активистом Чарли Кирком.

Как отметило издание, подобное высказывание вызвало негативную реакцию в социальных сетях у американцев индийского происхождения, которые посчитали, что вице-президент не уважает веру своей жены.

Уша Вэнс не стала давать никаких комментариев в отношении ситуации. Однако в пятницу вице-президент опубликовал в X пост, в котором ответил на критику, назвав обвинения в свой адрес "отвратительными".