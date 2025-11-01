Эксперт Модаббер: ослабление связей Москвы и Тегерана не в интересах Ирана

Специалист заявил, что Запад предпринимает скоординированные шаги для того, чтобы разрушить дружественные российско-иранские отношения с помощью пропаганды

ТЕГЕРАН, 1 ноября. /ТАСС/. Поддержка России и Китая в нынешних условиях жизненно необходима Ирану, и любое ослабление связей с Пекином или Москвой будет противоречить интересам Тегерана. Такое мнение выразил иранский политолог Рухолла Модаббер.

"В ближайшие месяцы антииранская ось, состоящая из европейской тройки (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС), США и сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС), попытается добиться принятия СБ ООН враждебной резолюции против Ирана, особенно в области морских ограничений. В таких условиях поддержка России и Китая жизненно важна для сохранения национальных интересов Ирана, и любое ослабление отношений с Москвой и Пекином фактически нанесет ущерб стране", - отметил он в интервью агентству Mehr.

По словам иранского эксперта, Запад в данный момент предпринимает скоординированные шаги для того, чтобы разрушить дружественные российско-иранские отношения с помощью пропаганды, а также насаждения антироссийской повестки внутри исламской республики. Профильные иранские ведомства должны обратить внимание на действия коллективного Запада и принять меры для их нейтрализации, добавил Модаббер.