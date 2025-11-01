Трамп пригрози Нигерии силовыми мерами

Если правительство Нигерии продолжит убивать христиан, "США вполне могут войти в эту страну", сказал американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил американскому военному ведомству подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан.

"Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния", - написал американский лидер в Truth Social. Трамп добавил, что "поручил военному ведомству подготовиться к возможным действиям".