Трамп пригрози Нигерии силовыми мерами
Редакция сайта ТАСС
20:48
обновлено 21:00
ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил американскому военному ведомству подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан.
"Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния", - написал американский лидер в Truth Social. Трамп добавил, что "поручил военному ведомству подготовиться к возможным действиям".