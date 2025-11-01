Elnashra: в Ливане погибли четыре бойца "Хезболлах" из-за атаки дрона Израиля
Редакция сайта ТАСС
01 ноября, 23:23
БЕЙРУТ, 2 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля выпустил ракету по автомобилю, принадлежавшему шиитскому движению "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Elnashra.
По его информации, из-за прямого попадания машина загорелась, погибли четверо шиитских бойцов, еще трое получили ранения.
Инцидент произошел в предместье Кфар-Румман в окрестностях города Набатия - административного центра одноименной провинции на юге Ливана.
По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. Жертвами атак и обстрелов стали 267 человек, 685 получили ранения.