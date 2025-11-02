Kyodo: Такаити выразила надежду на углубление сотрудничества с Тайванем

Тем самым новый премьер-министр Японии вызвала протест Китая

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила бывшему зампредседателя Исполнительного юаня (высшего органа исполнительной власти) Тайваня Линь Синьи о надежде на углубление сотрудничества, что вызвало протест Пекина. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В X Такаити выложила фото рукопожатия с Линь Синьи во время встречи на полях саммита экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Фото она сопроводила подписью: "Надеюсь, что практическое сотрудничество Японии и Тайваня будет углубляться". За день до этого японский премьер встречалась на саммите АТЭС с председателем КНР Си Цзиньпином.

Позднее МИД Китая, как передает Kyodo, опубликовал заявление с выражением протеста японской стороне. В Пекине отметили, что этот шаг Такаити "серьезно нарушает принцип "одного Китая", и призвали не вмешиваться во внутренние дела.

Такаити за время своей политической деятельности до избрания на пост лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии и премьера страны была активным сторонником развития связей с Тайванем. Это наряду с другими ее подходами к политике в отношении Китая вызывало серьезные опасения относительно того, как будут складываться отношения Токио и Пекина при администрации Такаити.

Япония не имеет дипломатических отношений с Тайванем, однако поддерживает тесные связи с островом. В частности, работает представительство Общества японско-тайваньских обменов в городе Тайбэй, которое фактически выполняет функции посольства Токио на Тайване.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.