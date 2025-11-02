Ветеран СВО: русская община во Франции поддерживает РФ, но боится репрессий

Гавриил Дорошин также отметил полное отсутствие пророссийской позиции в мейнстримных французских СМИ и политике

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Большинство представителей русской общины во Франции поддерживают Россию в конфликте на Украине, но опасаются публично выражать свою позицию из-за существующих в стране политических репрессий. Об этом ТАСС сообщил прямой потомок Романовых, ветеран СВО Гавриил Дорошин, родившийся во Франции.

"Поддерживать Россию несложно. В основном все выступают за Россию, все поддерживают, понимают, почему это так произошло. Публично, конечно, озвучивать это мало кто будет, потому что политические репрессии во Франции существуют. На основании именно этого пытаются максимально гасить в публичном пространстве, в СМИ поддержку", - рассказал Дорошин.

Он отметил полное отсутствие пророссийской позиции в мейнстримных французских СМИ и политике. "Никто публично из политиков, даже из тех политических партий, которые исторически дружили с Россией, <...> теперь они полностью эту речь убрали. <...> Теперь полагается только Украина", - сказал Дорошин.

По его мнению, французское общество воспринимает конфликт упрощенно, через призму "страны-агрессора" и "русских танков", не вникая в предысторию и причины. "Такая антивоенная речь, <...> которая просто подразумевает то, что война - это плохо, <...> хотя мы понимаем, что есть моральная, есть аморальная война, война - это не всегда плохо, она бывает и нужна для выживания", - добавил ветеран СВО.