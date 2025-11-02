США заявили об уничтожении использовавшегося для наркотрафика катера

Все три находящихся на борту "наркотеррориста", по словам главы Пентагона Пита Хегсета, были убиты

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении американскими силами в международных водах Карибского бассейна катера, якобы использовавшегося для перевозки наркотиков.

Как он сообщил в X, военные США нанесли удар по этому катеру. На нем, по словам Хегсета, перевозили наркотики члены организации, которую американские власти считают террористической. Ее название не уточняется. Как заявил глава Пентагона, "во время удара, нанесенного в международных водах, на борту находились трое мужчин из числа наркотеррористов". Они были убиты.

Хегсет вновь сравнил действующие в Южной Америке наркокартели, которые осуществляют незаконные поставки наркотиков в США, с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). "Военное ведомство [США] будет действовать в отношении них именно так, как мы поступаем с "Аль-Каидой". Мы продолжим выслеживать их, находить их, охотиться за ними и убивать их", - добавил он.

В последние недели американские силы уничтожили уже несколько катеров в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркотрафиком.