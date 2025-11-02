WP: "Посейдон" и "Буревестник" являются российским "супероружием"

Газета отметила, что подводный аппарат способен пересекать океан для "уничтожения прибрежной структуры противника"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. В США считают, что новый российский подводный аппарат "Посейдон" способен пересекать океан для "уничтожения прибрежной структуры противника". Такое мнение выразила газета The Washington Post (WP).

В публикации говорится, что "Посейдон" обладает "практически неограниченной дальностью" и приводится в действие ядерным реактором. Аппарат предназначен для скрытного подводного передвижения с целью уничтожения критически важной береговой инфраструктуры, такой как военно-морские базы и порты, подчеркивает газета.

Отмечается, что "Посейдон", как и крылатая ракета "Буревестник", относятся к российскому "супероружию". По мнению WP, этот комплекс оружия "способен изменить правила игры".

Президент РФ Владимир Путин в 2018 году сообщил, что страна разрабатывает виды стратегического оружия, против которых бесполезны системы противоракетной обороны (ПРО). Испытанные Россией крылатая ракета "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" с ядерными силовыми установками используют иные способы доставки к цели специальной боевой части. При этом "Посейдон" мощнее, чем перспективная российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Также Путин сообщал, что ядерный подводный дрон способен двигаться на очень большой глубине с низким уровнем шума и практически неуязвим.