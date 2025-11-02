ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Советник Байдена назвал "пощечиной Бога" его болезнь перед снятием кандидатуры

Бывший президент США заразился коронавирусом во время борьбы за пост с Дональдом Трампом
06:05

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Коронавирус, которым Джо Байден заразился во время борьбы с Дональдом Трампом за пост президента США, стал для него пощечиной Бога. Об этом заявил его советник, слова которого в своей книге "Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку" (есть в распоряжении ТАСС) приводит журналист Джонатан Карл.

В июле 2024 года действующий на тот момент президент США объявил о снятии кандидатуры с президентских выборов в разгар предвыборной кампании. Незадолго до этого стало известно о том, что Байден, у которого наблюдались нарушения когнитивных функций, заразился коронавирусом.

"Бог подавал нам какие-то сигналы, - приводит Карл слова советника. - А потом он шлепнул его по лицу, заразив ковидом".

Карл отметил, что Байден не стал объявлять о снятии кандидатуры в формате телеобращения, потому что был слишком болен.

"Поэтому его соратники решили опубликовать письменное заявление и выступить с обращением к нации через несколько дней", - отметил он.

Преемником Байдена в президентской гонке стала Камала Харрис, которая на президентских выборах уступила Трампу. 

