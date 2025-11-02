Депутат Рады Южанина: госдолг Украины вырос в три раза с 2022 года

По словам парламентария, на его погашение нужно 35 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Государственный долг Украины на 30 сентября составил более $191 млрд, что ровно в три раза больше, чем в начале 2022 года. Для погашения госдолга Украине понадобится 35 лет, сообщила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина.

"8,024 триллионов гривен (более $191 млрд - прим. ТАСС) составил государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября 2025 года. Это ровно в 3 раза больше, чем на начало 2022 года", - приводятся слова Южаниной в Telegram-канале партии.

По словам депутата, такой рост госдолга связан с увеличением расходов на оборону, безопасность и социальные выплаты военным. Для его полного погашения Украине понадобится 35 лет, а на выплаты процентов по займам за это время Киеву придется потратить еще порядка $90,5 млрд.

Южанина спрогнозировала увеличение госдолга страны почти до $262 млрд уже в 2026 году.

Ранее украинское издание "Экономическая правда" выступило с прогнозом, что в текущем году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП. В свою очередь Счетная палата Украины по итогам аудита сообщила, что в I квартале текущего года страна тратила на погашение и обслуживание госдолга каждую шестую гривну из поступлений в бюджет.

В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы страны. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. Большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.