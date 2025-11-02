Telegraph: Трамп последовательно принимает решения против Украины

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп последовательно принимает решения, направленные против интересов Украины, затрудняя положение Киева. Об этом в субботу сообщила газета The Telegraph со ссылкой на экспертов.

"Президент Трамп привнес еще большую неопределенность, а неопределенность, прямо скажем, является проклятием для отношений в альянсе, потому что эти отношения основаны на определенности ", - заявил почетный президент Совета по международным отношениям в Нью-Йорке Ричард Хаас.

По его словам, транс-атлантические связи стали гораздо более хрупкими, что, в свою очередь, саботирует кооперацию между НАТО и помощь Украине.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружения на Украину. Киев, в частности, настаивал на передаче ему американских ракет Tomahawk. После портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять их Украине. По сведениям портала, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. 31 октября Пентагон одобрил поставку ракет, однако подчеркнул, что окончательное решение по вооружению Украины останется за президентом Трампом.