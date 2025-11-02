Посол Палестины в РФ: план Трампа по Газе пока работает

Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня

Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль © Елена Афонина/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа пока работает. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Пока план Трампа идет нормально", - отметил дипломат.

Посол подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня. "Там есть нарушения со стороны Израиля, мы знаем это. Но хуже всего, если война начнется еще раз. Надо, чтобы первый этап [прошел] нормально. Самым сложным будет второй этап. Потому что там будут [вовлечены] международные организации, [вопросы по сложению] оружия ХАМАС", - добавил он.

Кроме того, в контексте урегулирования дипломат обратил внимание на важность трех принципов: "прекращение войны, освобождение заложников и, чтобы израильская армия покинула Газу".

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.