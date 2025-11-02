Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с Россией и Белоруссией

Ограничения изначально ввели еще в сентябре, а затем их постоянно пролонгировали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Латвии в очередной раз продлили закрытие воздушного пространства у границы с Россией и Белоруссией для полетов в вечерние и ночные часы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе страны.

"Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км продлен еще на неделю - с 3 по 9 ноября", - сказал собеседник агентства, напомнив, что ранее запрет действовал до конца 2 ноября. Ограничения изначально были введены еще в сентябре, а затем постоянно пролонгировались.

"Аналогичные меры до 9 ноября действуют также на границе Латвии с Литвой и Эстонией, во всех случаях исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством", - подчеркнул собеседник агентства. Ограничения действуют с 18:00 до 05:00 по всемирному времени (с 21:00 мск до 08:00 мск), информация о них доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны.

Ранее авиационные власти соседней Литвы установили временный запрет на полеты вдоль ряда участков государственной границы с Белоруссией на высоте менее 3600 м. По данным собеседника ТАСС в авиадиспетчерской службе страны, запретные зоны "установлены для операций национальной безопасности".

"Ограничения, связанные с потенциальной опасностью для управления воздушным судном, действуют до конца суток 1 декабря", - также отмечал собеседник агентства.