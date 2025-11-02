Французские спецслужбы предотвратили шесть терактов с начала года

Глава МВД республики Лоран Нуньес сообщил, что в стране есть люди, которые поддаются пропаганде "Исламского государства"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Шесть терактов было предотвращено во Франции с начала года, при этом угроза терроризма остается на высоком уровне. Об этом заявил в интервью газете Le Parisien министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

"Она [террористическая угроза] по-прежнему существует. Она носит внутренний характер, поскольку на территории страны есть люди, которые поддаются пропаганде "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и переходят к действиям. Мы также внимательно следим за тем, что похоже на спящие ячейки. С начала года было предотвращено шесть терактов", - рассказал Нуньес.

Министр отметил, что все чаще среди задержанных по делам о терроризме фигурируют несовершеннолетние или же молодые совершеннолетние люди, "которые имеют психологические проблемы". Также, по его словам, в некоторых случаях аналитики отмечают объединение на первый взгляд не связанных между собой радикальных течений вроде ультраправых активистов и радикальных исламистов, "к которым могут присоединяться молодые люди, руководствуясь не столько идеологией, сколько увлечением насильственными действиями".