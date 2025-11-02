Экс-принца Эндрю лишат звания вице-адмирала ВМС Великобритании

Решение принято из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор будет лишен звания вице-адмирала королевских ВМС из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

"Король указал, что хочет лишить [Эндрю звания]. Мы работаем над этим с Букингемским дворцом", - заявил глава оборонного ведомства в интервью вещательной корпорации Би-би-си. При этом он уточнил, что вопрос о лишении Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, участвовавшего в Фолклендской войне против Аргентины в 1982 году, военных наград пока не стоит.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. 17 октября принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула "принц".

На протяжении многих лет принц отвергал обвинения Джуфре. Однако после того, как она подала против него иск в США, член британской королевской семьи пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн).

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.