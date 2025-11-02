Иран получил от США предложения о возобновлении переговоров

Представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани сообщила, что разъяснения о сути этих посланий она предоставит в подходящий момент

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана получило сообщение от США с предложением о возобновлении переговоров по иранскому ядерному досье. Об этом сообщила представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани.

"Министерство иностранных дел получило послания. Насчет сути этих посланий я предоставлю разъяснения в подходящий момент", - указала она в интервью телеканалу SNN.

В пятницу замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи совершил визит в Оман, ранее выступавший посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. В Маскате иранский дипломат провел переговоры с оманскими властями, в том числе с министром иностранных дел султаната Бадром аль-Бусаиди.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике при посредничестве Омана завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что ведение переговоров с США не отвечает национальным интересам исламской республики.