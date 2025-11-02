Полиция Бельгии безуспешно преследовала "большие дроны" над авиабазой

По мнению министра обороны и внешней торговли страны Тео Франкена, это были "действия, явно нацеленные на Кляйне-Брогель"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Вертолет и несколько патрульных автомобилей полиции Бельгии устроили в ночь на воскресенье безрезультатную погоню за "крупными беспилотниками", которые были замечены над авиабазой Кляйне-Брогель, где хранятся 20 американских тактических авиабомб. Об этом сообщил в X министр обороны и внешней торговли Тео Франкен.

"Ночью трижды были замечены большие беспилотники над авиабазой Кляйне-Брогель, которые летели более высоко [по сравнению с аппаратами, которые в Бельгии видели ранее]", - написал он. По мнению министра, это был "не просто полет вблизи базы", а "действия, явно нацеленные на Кляйне-Брогель".

"Была использована система радиоподавления, но безрезультатно. Вертолет и машины полиции пытались преследовать беспилотники, но потеряли их ночью через несколько километров", - продолжил Франкен.

Нужны средства

Министр, скандально известный угрозами "стереть Москву с карты мира", в этот раз предпочел не выдвигать прямые обвинения в адрес России. По его словам, бельгийской армии "срочно нужны средства борьбы с беспилотниками", досье на этот счет "готово к передаче правительству".

Фламандский националист Франкен является одним из главных сторонников программы милитаризации королевства с целью активного участия в составе ЕС и НАТО в противостоянии России. Он предлагает выделить еще €34 млрд на военные нужды Бельгии. Правительство четыре месяца тщетно пытается изыскать дополнительно €10 млрд для наполнения госбюджета на 2026 год, не повышая при этом налоги и не сокращая социальные выплаты.

Как передавала газета Soir, в королевстве в 2024 году было зафиксировано свыше 31 тыс. случаев полетов неопознанных дронов около военных объектов и объектов критической инфраструктуры. В 2025 году этот показатель не увеличился.

Бомбы США

Кляйне-Брогель является одной из шести авиабаз, где со времен холодной войны хранится американское тактическое ядерное оружие - по 20 авиабомб B-61. В рамках программы совместного использования (nuclear sharing) "неядерные государства НАТО" могут по прямому указанию США сбрасывать эти бомбы с самолетов F-16, F-35 и ряда других.

Суть данной программы - затруднить СССР, а теперь России распознавание реальных носителей ядерных вооружений в случае конфликта. НАТО не свернула проект после холодной войны и проводит ежегодные учения по отработке ядерных ударов без загрузки на борт самолетов реальных боезарядов. B-61 также хранятся на базах Волкель в Нидерландах, Бюхель в Германии, Авиано и Геди в Италии, Инджирлик в Турции.

НАТО и правительства этих стран официально никогда не признавали, но и не опровергали информацию о хранении американского ядерного оружия на указанных базах. Многие европейские эксперты считают, что этими шестью объектами список не ограничивается.