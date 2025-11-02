Отец Маска рассказал, как в Британии запретили его мнение о России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Отец Илона Маска Эррол рассказал в интервью ТАСС, как в Великобритании запретили его мнение о России.

"Британская пресса говорила, что мое мнение не должно быть озвучено в Англии, потому что многие британские телешоу связывались со мной и спрашивали мое мнение, и я им рассказал. А потом пресса заявила, что мне не следует высказывать свое мнение, учитывая тот факт, что я считаю [президента РФ Владимира] Путина хорошим лидером. Я сказал, что Путин - хороший лидер, поэтому меня не следует воспринимать всерьез в Великобритании", - рассказала он.

Маск подчеркнул, что "это просто глупо". "Но вы должны понимать, что людям на Западе, так же, как и мне, с самого раннего возраста говорили, что русские наступают, - продолжил он. - И они придут, чтобы убить тебя. И они все разрушат. И они убьют твою мать, твоего отца и всех остальных. Так что мы слышали это с самого раннего возраста. И, конечно, это чушь, это бред. И я думаю, что людям здесь говорили то же самое"

Отец также рассказал, что посетил в РФ Музей техники Вадима Задорожного, где видел лимузин Брежнева. "В лимузине Брежнева, на котором он ездил, есть ящик, а в ящике - красная кнопка, при нажатии на которую крыша поднимается, а антенны выдвигаются, - отметил он. - С их помощью он может запускать межконтинентальные баллистические ракеты по Америке и Европе. И все потому, что вам здесь сказали, что вы должны это делать. Вы понимаете? И нам сказали, что с нашей стороны мы тоже должны это сделать, потому что эти сумасшедшие в России собираются это сделать. И людям в России сказали, что эти сумасшедшие в тех странах (Европе и США - прим. ТАСС) что-то замышляют".

Полный текст интервью будет опубликован 3 ноября.