Глава Минобороны Израиля потребовал поторопиться с разоружением "Хезболлах"

Исраэль Кац предупредил, что еврейское государство продолжит "применять максимальные меры принуждения" к соблюдению режима прекращения огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Израильский министр обороны Исраэль Кац потребовал от властей Ливана ускорить процесс разоружения военных формирований шиитской организации "Хезболлах" и их вывода из южных районов республики.

"Хезболлах" играет с огнем, а ливанский президент [Джозеф Аун] медлит. Обязательство ливанского правительства разоружить "Хезболлах" и вытеснить ее с юга Ливана должно быть выполнено", - написал он в X.

Кац предупредил, что еврейское государство продолжит "применять максимальные меры принуждения" к соблюдению режима прекращения огня на юге Ливана. "Мы не допустим угрозы жителям севера [Израиля]", - указал министр.

В начале сентября правительство Ливана одобрило разработанный армейским командованием план поэтапного разоружения всех военизированных формирований в стране, включая "Хезболлах", в соответствии с требованиями Израиля и США. Предусматривается, что в обмен на передачу шиитскими отрядами 50% своего ракетного арсенала ливанской армии Израиль начнет вывод войск с пяти стратегических высот, оставшихся под его контролем после конфликта в 2024 году. Разоружение отрядов "Хезболлах" южнее реки Литани, согласно этому плану, должно быть завершено к концу ноября.