Президент Нигерии готов обсудить с Трампом обвинения в геноциде христиан

Бола Тинубу отметил, что лидеры двух стран заинтересованы в борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу готов встретиться в ближайшие дни со своим американским коллегой Дональдом Трампом в связи с обвинениями со стороны США в геноциде христиан в Нигерии. Об этом заявил специальный советник Тинубу по политическим коммуникациям Дэниэл Бвала.

"И президент Бола Тинубу, и президент Дональд Трамп заинтересованы в борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма, - отметил Бвала в Х. - Что касается разногласий по вопросу о том, действительно ли террористы в Нигерии нападают только на христиан или же на людей разных религиозных убеждений, эти разногласия, если они существуют, подлежат обсуждению и разрешению двумя лидерами во время встречи в ближайшие дни в президентском дворце [в Нигерии] или в Белом доме".

1 ноября Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, пообещал их защищать.

Тинубу отверг обвинения президента США. Он заявил, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям жизни государства и "не принимает во внимание последовательные и искренние усилия" правительства страны "по обеспечению свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев".