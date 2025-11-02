США рассчитывают на укрепление сотрудничества с Вьетнамом

Военный министр Соединенных Щтатов Пит Хегсет указал, что Вашингтон продолжит поддерживать Ханой в повышении потенциала и модернизации оборонной промышленности

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Вьетнамом и рассчитывают на его укрепление. Об этом заявил находящийся с официальным визитом в Ханое военный министр США Пит Хегсет на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Ламом, сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Соединенные Штаты, по словам Хегсета, "поддерживают сильный, независимый и процветающий Вьетнам". США рассчитывают на укрепление сотрудничества на стратегическом уровне как в двустороннем, так и в региональном масштабе, особенно в области предотвращения транснациональной преступности, безопасности на море, гуманитарной помощи, подготовки военных кадров, миротворческой деятельности ООН и реагирования на стихийные бедствия, сказал Хегсет. Он подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Вьетнам в повышении потенциала и модернизации его оборонной промышленности и расширят программы сотрудничества с вьетнамской стороной в области подготовки высококвалифицированных кадров.

Глава Пентагона также отметил выдающиеся результаты сотрудничества двух стран в преодолении последствий войны, в том числе проекты по очистке территорий бывших американских военных баз в Биенхоа на юге и в Дананге в центре Вьетнама от загрязнения диоксином, применявшимся армией США в годы войны, назвав их "ярким отражением процесса примирения и сотрудничества" между двумя странами. Он подтвердил, что Военное министерство США будет продолжать тесно взаимодействовать с Министерством национальной обороны Вьетнама для завершения текущих проектов и расширения сотрудничества в новых областях в соответствии с потребностями и возможностями каждой из сторон.

Генеральный секретарь ЦК КПВ подтвердил, что Вьетнам, последовательно проводя внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы, диверсификации и многосторонности, всегда рассматривал Соединенные Штаты как одного из важнейших партнеров и желает продолжать укреплять обширное двустороннее сотрудничество в различных областях на благо народов двух стран. Высший вьетнамский руководитель высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по содействию миру и разрешению конфликтов во всем мире, подтвердив, что Вьетнам также готов участвовать и играть активную и ответственную роль в поиске решений региональных и международных проблем.