Отец Илона Маска счел, что СССР вырвал страну из "когтей дьявола"

Эррол Маск также рассказал, что за время поездки в Россию посетил Казань

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Советский Союз вырвал гигантскую страну из "когтей дьявола", заявил в интервью ТАСС отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск.

"СССР обвиняли во многих вещах, но, если хотите знать мое мнение, они вырвали гигантскую страну из когтей дьявола и создали это современное чудо, которое у вас есть сегодня. Нужно быть объективным. Думаю, я прав. И поэтому я был очень рад услышать, как мои собеседники в РФ открыто говорят о советской эпохе. Я был очень горд сидеть в кресле Ленина. Это не значит, что я какой-то сумасшедший или что-то в этом роде, как они скажут, если услышат это в остальном мире. Нет. Это были великие люди. Они были необычайно великими. Это были гиганты. Понимаете?" - сказал он.

Эррол Маск рассказал, что за время поездки в Россию посетил Казань.

"И это совершенно потрясающее место. Стоит увидеть и услышать ее историю, - подчеркнул он. - Мои собеседники со мной открыто общались о советской эпохе. Я-то думал, что они предпочтут молчать. Но нет, они говорят открыто о том, что делали в советское время. Я пробовал еду, которая была популярна в советское время. Мне рассказали о некоторых вещах, которые были изобретены в советское время. Тогда они показали мне места, где учились Ленин и Лев Толстой. Я сидел в кресле Ленина, в котором он сидел, когда был мальчиком, и я был очень горд этим".

Полный текст интервью будет опубликован 3 ноября.