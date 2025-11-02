В Эстонии неподалеку от границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

На место происшествия прибыли саперы

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 2 ноября. /ТАСС/. Авиационная бомба весом 250 кг случайно обнаружена в Эстонии неподалеку от границы с РФ. Об этом сообщила газета Рostimees.

В центр тревоги поступила информация о том, что человек, гулявший в лесу, нашел взрывное устройство крупного размера, говорится в сообщении, которое разместил интернет-портал издания.

На место происшествия прибыли саперы, которые установили, что это авиационная бомба. В сообщении не уточняется, в какой стране и когда изготовлен боеприпас. Саперы намерены уничтожить его.