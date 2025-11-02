NDR: в ФРГ создадут бесполетную зону над хранилищами радиоактивных отходов

Запрет на полеты, как ожидается, вступит в силу 19 марта 2026 года, сообщила телерадиокомпания

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии на фоне увеличения числа случаев появления неизвестных беспилотников планирует установить бесполетную зону над временными хранилищами радиоактивных отходов. Об этом пишет телерадиокомпания NDR.

"Современные технологические разработки в области БПЛА и связанное с этим потенциальное изменение уровня угроз ставят перед властями новые задачи", - сказал представитель Министерства окружающей среды ФРГ, отвечающего за ядерную безопасность. Запрет на полеты, как поясняет NDR, будет введен над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии: в Лубмине на северо-востоке ФРГ, а также Горлебене и Ахаусе на западе страны.

Запрет, как ожидается, вступит в силу 19 марта 2026 года. Зона охватывает диаметр 1,5 км и высоту около 600 м над временными хранилищами. До сих пор бесполетная зона действовала только над атомными электростанциями. Она была установлена после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Министерство окружающей среды ФРГ заявило, что федеральное и земельные правительства едины во мнении относительно того, что в настоящее время крайне важно обеспечить адаптированную защиту временных хранилищ от атак с воздуха, резюмирует NDR.

В течение последних трех лет неизвестные дроны были замечены над хранилищем отходов Nord компании Energiewerke Nord в Лубмине, где размещены 74 контейнера Castor с высокорадиоактивными отходами. Наряду с любительскими дронами, как утверждает NDR, там могли быть запущены профессиональные БПЛА, использующиеся для наблюдения за объектами.

Пролеты беспилотников нарушали работу гражданских объектов Германии несколько раз за последние месяцы. Как сообщил глава МВД Александер Добриндт, в ночь на 26 сентября в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн "были замечены рои дронов". 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА. Как сообщала газета Bild, в тот же день система обнаружения федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне.