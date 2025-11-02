США через один-два года намерены перестать зависеть от поставок редкоземов КНР

Министр финансов страны Скотт Бессент отметил, что Вашингтон планирует для решения этого вопроса объединиться с западными странами, а также Индией

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в течение двух лет минимизировать зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы собираемся год-два двигаться со сверхсветовой скоростью и уклониться от того меча, который Китай держит над нами, - сказал он в интервью телеканалу CNN, комментируя тему редкоземельных металлов. - Мы не хотим разрывать связи с Китаем, но нам необходимо снижать риски, так как они [Китай] показали себя ненадежным партнером во многих областях".

По словам Бессента, Вашингтон намерен для решения этого вопроса объединиться с западными странами, а также Индией. "Все западные демократии, азиатские демократии и Индия присоединятся к нам в попытке создать собственные цепочки поставок", - заявил глава американского Минфина.

9 октября Минкоммерции Китая опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля в отношении программного обеспечения. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.

30 октября после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп сообщил, что Китай согласился продолжать поставлять в США редкоземельные металлы беспрепятственно.