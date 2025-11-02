"Страна": в Берлине закроют крупнейший центр приема беженцев с Украины

По данным издания, центр планируется закрыть до конца 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в Германии лагерь для украинских беженцев на месте бывшего аэропорта Тегель будет закрыт. Об этом сообщило издание "Страна".

По его информации, центр планируется закрыть до конца текущего года. Ранее там размещалось около 5 тыс. граждан Украины, сейчас осталось около 1,5 тыс. беженцев.

В августе немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что счетная палата Берлина выявила недостатки в финансовой отчетности госкомпании Messe Berlin, ответственной за управление и охрану этого лагеря. По данным издания, внимание контрольного ведомства привлекли счета за охранные услуги в 2022 и 2023 годах на сумму в €100 млн. В счетной палате полагают, что контроль за расходами был недостаточным. Messe Berlin опровергла данную информацию.

Текущих обитателей лагеря переселят, после чего на месте лагеря откроют новый пункт приема вынужденных переселенцев "в соответствии со стандартами Евросоюза". Позже Messe Berlin проинформировала, что не будет участвовать в переоборудовании лагеря.