Филат: референдум о вступлении Молдавии в ЕС создал опасный прецедент

Теперь в конституции страны есть положение, согласно которому европейское законодательство имеет приоритет над национальным законодательством, заявил лидер проевропейской Либерально-демократической партии

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности спровоцировали опасный прецедент, приурочив в 2024 году референдум о вступлении Молдавии в ЕС к выборам главы государства. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат.

"Прошлогодний референдум был всего лишь предвыборным инструментом для второго срока Майи Санду. Он был не нужен, и его результат опасен. Теперь в конституции есть положение, согласно которому европейское законодательство имеет приоритет над национальным законодательством. <…> Многие решения, принятые Европейской комиссией: директивы, стратегии, станут обязательными для Республики Молдова еще до вступления", - заявил в эфире телеканала N4 Филат. Он напомнил, что Санду проигнорировала возражения оппозиции, которая выступила против референдума, поскольку он проводится только после того, как страна получила приглашение в ЕС. Он обвинил власти в том, что они обманывают граждан, обещая им вступление в ЕС уже к 2028 году.

"Сначала они обещали подписать к 2028 году соглашение о присоединении к ЕС, потом завершить к этом сроку переговоры с Брюсселем. После завершения переговоров следуют другие этапы: парафирование, подписание, ратификация - сложная процедура, требующая времени. Из красиво упакованной предвыборной истории, мы видим, как эта упаковка постепенно разваливается, и начинает проявляться печальная реальность. Более того, они сами теперь признают, что по окончании переговоров придется организовать новый референдум", - пояснил Филат.

На прошлой неделе молдавский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов заявила, что республике придется устроить еще один референдум по вопросу вступления Кишинева в ЕС. Она подчеркнула, что проведенный в 2024 году вместе с выборами президента консультативный референдум о европейской интеграции не может отменить обязательную процедуру ратификации договора о присоединении страны к ЕС. При этом она выразила надежду, что у проевропейских партий будет конституционное большинство в парламенте в 67 из 101 депутата, для ратификации договора о присоединении страны к сообществу без плебисцита.

Провальный референдум

Ранее Санду заявила, что республика станет членом ЕС уже к 2029 году. Организованный ей референдум о вступлении в ЕС провалился внутри страны, где большинство населения проголосовало против. Властям удалось вытянуть минимальный перевес в несколько десятых процента за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Оппозиция подвергла критике проведение плебисцита, заявив, что он был сфальсифицирован властями, как и переизбрание на второй срок Санду, которая также проиграла выборы внутри страны, но выиграла их на зарубежных участках.

В июне 2022 года Украине и Молдавии был предоставлен статус страны - кандидата в ЕС. В то же время были выдвинуты жесткие условия для начинающихся переговоров о присоединении, которые касаются реформы юстиции, борьбы с коррупцией.