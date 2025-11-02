ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли армия США защищать Тайвань

Американский лидер отметил, что во время его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос Тайваня даже не поднимался
16:40

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сказал, что не будет отвечать на вопрос о возможности применения американских вооруженных сил для защиты Тайваня в случае вооруженного конфликта острова с материковым Китаем. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Его спросили, обсуждался ли этот вопрос во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Республике Корея на полях саммита АТЭС и отдаст ли он приказ ВС США защищать Тайвань в случае конфликта в Тайваньском проливе. "Вы узнаете, если это произойдет. И он (Си Цзиньпин - прим. ТАСС) понимает ответ на этот вопрос", - сказал американский президент.

Глава Белого дома отметил, что во время его переговоров с председателем КНР вопрос Тайваня даже не поднимался. "Он никогда не поднимал его. Люди были немного удивлены этим. Он никогда не поднимал эту тему, потому что понимает это, и понимает это очень хорошо", - добавил Трамп.

"Не хочу быть одним из тех, кто точно говорит вам, что произойдет. Я не из тех, кто рассказывает вам все просто по той причине, что вы задаете мне вопрос. Но они (представители китайской стороны) понимают, что произойдет. И он (Си Цзиньпин) открыто заявил, и его люди открыто сказали на встречах: "Мы никогда не будем ничего делать, пока президент Трамп является президентом". Потому что они знают последствия", - резюмировал президент США.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд. 

