Депутат Рады Гончаренко: дело Кудрицкого не последнее на Украине

По его словам, несмотря на то, что уже ноябрь, энергетика Украины не готова к зимнему периоду, и отключения света с блэкаутами в Киеве и других городах страны тому подтверждение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Дело экс-главы компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого не последнее на Украине, Владимир Зеленский будет искать еще виновных в провале в энергетике на Украине, лишь бы снять с себя ответственность. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В конце октября сотрудники Государственного бюро расследований Украины задержали экс-главу "Укрэнерго" во Львовской области. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем. Позже за него внесли залог в размере 13,7 млн гривен (около $325 тыс.)

"Зеленский ищет, кто же виноват в том, что наша энергетика сегодня не защищена. <...> Я думаю, что господин Кудрицкий не последний, я думаю, что будут искать этих виновных в провале с энергетикой. А задание в общем одно - показать, вот, посмотрите, мы кого-то наказываем за провалы в энергетике. Чтобы никто, не дай Боже, не подумал, что может есть какая-то ответственность на Зеленском", - сказал он на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, несмотря на то, что уже ноябрь, энергетика Украины не готова к зимнему периоду, и отключения света с блэкаутами в Киеве и ряде городов страны тому подтверждение. "Защита энергетики у нас провалена - это факт".

Кроме того, парламентарий считает, что информационное пространство на Украине заполнено именно делом Кудрицкого, но никого не интересуют убийства мобилизованных в военкомате. "У нас есть случаи, когда в ТЦК (территориальных центрах комплектования, аналог военкоматов на Украине - прим. ТАСС) людей убивают. И я нигде не вижу фамилий [виновных], никто за них не переживает, никто не ставит вопрос, сколько будет твориться этот беспредел в нашем государстве. И это происходит каждый день", - сказал он.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений. Ранее экс-министр энергетики страны Ольга Буславец заявляла, что грядущий отопительный сезон будет сложным для Украины, а предстоящая зима - самой тяжелой из всех предыдущих.