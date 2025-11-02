На севере Сирии беспилотник атаковал склад с оружием

Речь идет о складе вооружений курдских формирований "Силы демократической Сирии"

БЕЙРУТ, 2 ноября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел на складе вооружений курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС) в окрестностях города Хасеке - административного центра одноименной провинции на севере страны.

Как сообщило агентство SANA, удар по военному объекту нанес беспилотник, который появился в небе над поселком Телль-Баррак, где хранятся боеприпасы. О последствиях взрыва и вероятных потерях среди курдских бойцов сведений не поступило.

Ранее было объявлено о начале в Хасеке военных учений СДС и западной коалиции во главе с США, на которых отрабатывается проведении совместных операций против банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В последние месяцы боевики ИГ заметно активизировали вооруженных вылазки на востоке Сирии и в пограничных с Ираком районах.

2 ноября в соседней провинции Ракка в ходе рейда спецподразделений СДС были задержаны 15 членов ИГ, которые готовили диверсии против штабов и казарм курдских сил.

Под контролем курдов находится 25% территории Сирии, в том числе большая часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восток Дейр-эз-Зора. В этих регионах сосредоточены основные нефтяные и газовые месторождения страны, поблизости от них находятся американские военные базы.