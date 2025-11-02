Адвокат Зограбян: в Армении задержали брата и племянника католикоса всех армян

Геворг Нерсисян и Амбарцум Нерсисян обвиняются в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании, сообщил юрист

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Брат католикоса всех армян Гарегина II Геворг Нерсисян и его племянник Амбарцум Нерсисян задержаны по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, в общине Вагаршапата Армавирской области, где 16 ноября пройдут выборы в органы местного самоуправления, кандидат от партии "Республика" Арутюн Мкртчян опубликовал в Facebook пост, в котором утверждал, что 1 ноября брат католикоса Геворг Нерсисян вместе с сыновьями воспрепятствовал предвыборной агитации.

"Сегодня следственный орган принял решение о заключении под стражу 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью дальнейшего ареста. Нерсисяны обвиняются в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании", - сообщил Зограбян.