"Страна": на Украине работник ТЦК сбил велосипедиста и затащил его в автобус

Издание также опубликовало видео произошедшего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Cотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в Одесской области сбил велосипедиста, а после этого его силой затащили в машину. Об этом сообщает издание "Страна".

Как следует из видео, которое опубликовало издание в Telegram-канале, мужчина в камуфляже резко подскочил навстречу велосипедисту и схватился за корпус велосипеда, тот упал. Сразу же подбежал второй человек в военной форме, чтобы помочь напарнику скрутить гражданина. Вскоре подъехал микроавтобус, куда затащили мобилизованного украинца.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.