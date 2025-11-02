В Прилуках мобилизовали единственного в городе механика по лифтам

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Cотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) мобилизовали единственного механика по лифтам на все Прилуки в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщает издание "Страна".

По его данным, местные жители теперь жалуются, что по всему городу не функционируют лифты. При этом издание отмечает, что лишь несколько лифтов в Прилуках продолжают работать "на страх и риск".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.