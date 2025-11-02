В Минске заявили, что закрытие границы с Белоруссией навредит Литве еще больше

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев также подчеркнул, что подобные действия не соответствуют интересам народов стран ЕС

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Закрытие Литвой границы с Белоруссией нанесет экономике балтийской республики еще больше ущерба. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

"Уверен, это [закрытие границы с Белоруссией] еще больнее ударит по ним", - прокомментировал глава МИД телеканалу "Первый информационный" последствия решения Литвы.

Он пояснил, почему подобные действия Вильнюса подрывают экономическое положение балтийской страны. "Если с нами все пространство до Филиппин, то с ними - совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз. Для всего Европейского союза эти страны, особенно наши балтийские соседи, являются тупиковым элементом. Если не будет перемычки сюда, на общую Евразию, они никому не нужны и не интересны. То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью", - предупредил Рыженков.

В свою очередь, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев назвал безумием политику балтийских республик. Он подчеркнул, что подобные действия не соответствуют интересам народов стран ЕС. "Политическую элиту Евросоюза охватило безумие. Это безумие индуцировано из Лондона и Вашингтона - совершенно очевидно. Лидеры Европейского союза - марионетки, по сути дела, которые работают вопреки интересам своих народов", - сказал госсекретарь.

Вместе с тем Глазьев отметил, что Белоруссия и Россия будут спокойно реагировать на действия Прибалтики. "Мы будем реагировать спокойно, с пониманием того, что мы, как два суверенных государства, которые поддерживают друг друга во всем, способны отразить любые угрозы", - добавил он.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией из-за ситуации с массовым проникновением на территорию страны метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты. В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.