Советник Орбана: США дипломатическими маневрами хотят надавить на РФ и Украину

Балаж Орбан отметил, что Соединенные Штаты пытаются добиться от Москвы и Киева прекращения конфликта

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуществляют сложные дипломатические маневры, пытаясь оказать давление на Россию и Украину, чтобы добиться прекращения продолжающегося военного конфликта. Такое мнение высказал политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, комментируя действия Вашингтона в отношении Москвы и Киева.

"Что сейчас происходит в области мирных усилий? Американцы проводят чрезвычайно сложные дипломатические маневры, которые предусматривают давление", - сказал он, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth. "Американская тактика частично заключается в оказании сильного давления на противоборствующие стороны", - уточнил Балаж Орбан. По его мнению, недавно введенные "санкции США против российских энергетических компаний можно рассматривать как часть этого процесса".

В то же время советник премьера дал понять, что эти санкции наносят ущерб Венгрии, поскольку затрудняют поставку в страну нефти и газа из России по трубопроводам на основе долгосрочных контрактов. "Использование российских энергоносителей для Венгрии - не идеологический вопрос, а часть реальной действительности. У Венгрии нет выхода к морю, и американцы это прекрасно знают. Поэтому, помимо вопроса о мире, Виктор Орбан обсудит это с президентом США в Вашингтоне 7 ноября", - отметил Балаж Орбан в связи с предстоящей поездкой главы венгерского правительства за океан.

Он также подтвердил готовность венгерского правительства обеспечить проведение в Будапеште встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в целях урегулирования конфликта на Украине. "Мы можем способствовать миру, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства для содействия достижению соглашения между двумя великими державами. Поэтому Венгрия по-прежнему готова оказать в этом всяческую помощь и предоставить площадку для проведения следующих мирных переговоров", - заверил Балаж Орбан.

Саммит и санкции

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено на неопределенный срок, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча может состояться, когда для этого будут созданы подходящие условия.

22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Путин заявил, что американские санкции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" России. Он также отметил, что такими действиями администрация США наносит ущерб двусторонним отношениям.

Венгрия намерена добиваться для себя исключений из этих санкций. Трамп сообщил, что Орбан обращался к нему с такой просьбой, но решения по этому вопросу пока нет. Венгерский премьер планирует обсудить это с президентом США на встрече в Белом доме 7 ноября.