Мерц и Нетаньяху заявили, что ХАМАС должен передать останки всех заложников

Они обсудили пути стабилизации режима прекращения огня, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Ohad Zwigenberg, Pool

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и заявили, что палестинское движение ХАМАС должно передать останки последних заложников. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Он отметил, что Мерц и Нетаньяху "обсудили пути дальнейшей стабилизации режима прекращения огня в секторе Газа". "Стороны согласились с тем, что гуманитарная помощь должна быть доставлена жителям Газы безопасно и в достаточном количестве. ХАМАС должен немедленно передать останки последних заложников", - подчеркнул Корнелиус.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких погибших.