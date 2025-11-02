Президент Аргентины назначил новым главой МВД депутата Диего Сантилли

Теперь он будет вести переговоры с губернаторами и законодателями

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что новым министром внутренних дел страны станет депутат Диего Сантилли.

"Именно Диего [Сантилли] будет вести переговоры с губернаторами и законодателями, чтобы добиться в Конгрессе консенсусов, необходимых для проведения будущих реформ", - написал глава государства в соцсети X в воскресенье.

Сантилли является депутатом от партии "Республиканское предложение". На прошедших 26 октября промежуточных парламентских выборах он возглавлял список альянса, который заключила его политическая сила с правящей партией "Свобода наступает" в провинции Буэнос-Айрес.

31 октября пресс-служба администрации президента Аргентины сообщила, что глава государства Хавьер Милей удовлетворил прошение об отставке председателя правительства Гильермо Франкоса и решил назначить на его пост своего официального представителя Мануэля Адорни. После этого в отставку также ушел глава МВД Лисандро Каталан. В Аргентине МВД занимается взаимодействием между федеральным правительством и провинциями и рядом других вопросов внутренней политики.

На промежуточных парламентских выборах "Свобода наступает" одержала победу в столице Аргентины и в 14 из 23 провинций, включая Буэнос-Айрес. Правительство не получило абсолютного большинства ни в одной из палат, но значительно укрепило свои позиции.