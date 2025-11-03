Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

В тоже время президент США отказался уточнить, имеются ли в виду подрывы боезарядов

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью телеканалу CBS News, что США будут проводить ядерные испытания, но отказался уточнить, имеются ли в виду подрывы боезарядов.

Американский президент утверждал, что США нуждаются в проведении испытаний ядерного оружия в США для того, чтобы "увидеть, как оно работает". По версии Трампа, "Россия объявила, что проведет испытание", а КНДР "постоянно испытывает" ядерной оружие. "Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает [эти вооружения]", - заявил Трамп.

Ведущая поинтересовалась у президента, означает ли это, что США спустя более чем 30 лет возобновят подрывы боезарядов. "Я говорю, что мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны", - сказал в ответ на это Трамп.